Bucak'ta Sağanak Yağış Sonrası Sanayi Sitesi Sular Altında Kaldı

Burdur'un Bucak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollar nehre döndü, sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı.

Burdur'un Bucak ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, Bucak Yeni Sanayi Sitesi'ni vurdu. Gün içinde yaşanan sağanak yağışların etkisi altında kalan Bucak ilçesinde yollarda biriken sular iş yerlerini bastı.

Yoğun sağanak yağış sonrasında Bucak Yeni Sanayi Sitesi adeta sular altında kaldı. İçeride bulunan araçların kapı seviyesine ulaşan sular, bazı dükkanların içine kadar girerek hasara yol açtı. Sanayi sitesindeki iş yerleri ve araç sahipleri, yağışların yol açtığı olumsuz duruma karşı çaresiz kaldı. - BURDUR