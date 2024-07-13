Bucak'ta Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobilin birbirine çarpıp şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece 01.20 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur- Antalya karayolu Susuz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan İ. S. idaresindeki 34 EAF 690 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 07 GJJ 44 plakalı Citroen marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde şarampole devrildi. Kazada sürücüler İ. S., Mustafa Y. ve 07 GJJ 44 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülsüm Y., Gül Ü. Y. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kazaya neden olan araç sürücüsü İ. S.'nin alkollü olduğu öğrenildi. - BURDUR