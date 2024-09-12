Bucak'ta Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobilin cam tavanından dışarı savrulan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aziz D. (57) idaresindeki 07 AZZ 015 plakalı DS marka lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kaza esnasında cam tavandan dışarı fırlayan ve ayakları otomobilin altına sıkışan Aziz D. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aziz D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BURDUR