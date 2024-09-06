Üye Girişi
Haberler

Bucak'ta Otomobil Köprüden Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak köprüden aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak köprüden aşağı düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesine bağlı Kızılseki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Sabri Atasayar (73) idaresindeki 07 YT 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden aşağıya düştü. Kazada sürücü Sabri Atasayar ve araçta yolcu olarak bulunan Müşerref Atasayar (71) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araç içinde sıkıştıkları yerden çıkardıkları yaralılardan Müşerref Atasayar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olan Sabri Atasayar ise ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Müşerref Atasayar'ın cenazesi ise savcı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

burdur

Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

 Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

 Engin Polat'ın avukatı tahliye olayının perde arkasını anlatıyor

Engin Polat'ın avukatı tahliye olayının perde arkasını anlatıyor
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Dursun Ataş istifa etti, vekil sayısı 31'e düştü

Dursun Ataş istifa etti, Meclis'te sandalye sayısı değişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bir Gece Masalı hangi gün? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, yayın saati ne? Bir Gece Masalı nerede çekildi? Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir? Dursun Ataş kimdir? Dursun Ataş istifa mı etti? İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş neden istifa etti, ne oldu? ÖSYM 2. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? 2. Ek yerleştirme 2024 nasıl yapılır? YKS 2. Tercihler ne zaman? Anadolu Başsavcısı kim oldu? Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? MISS TURKEY 2024 ADAYLARI | Miss Turkey 2024 adayları kim? EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim?
title