Bucak'ta Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde arazide çıkan otluk yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Karapınar Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otluk alanda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR