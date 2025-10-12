Haberler

Bucak'ta Kuyuya Düşen Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Bucak'ta Kuyuya Düşen Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Burdur'un Bucak ilçesinde 62 yaşındaki A.D. köydeki kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş, hastaneye sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Kuşbaba Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (62) henüz bir nedenle köyde arazide bulunan kuyuya düştü. Olay sonrasında Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyuya düşen vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kuyudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
