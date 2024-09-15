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Bucak'ta Kontrolden Çıkan Araç Dereye Uçtu: Sürücü Yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün Fiat Tofaş otomobili dereye uçtu. Sürücü Osman Ü., araç içinde sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan Fiat Tofaş otomobilin dereye uçması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 2504. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ü. (68) idaresindeki 15 EE 774 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazada sürücü Osman Ü., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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