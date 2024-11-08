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Bucak'ta Kırmızı Işık İhlali Sonrası Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayda araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bucak ilçesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıza E. (24), 07 RG 888 plakalı Audi marka otomobiliyle Antalya'dan Bucak istikametine seyrederken, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada şehir içi istikametine geçmekte olan Hüseyin İ. (35) yönetimindeki 15 PA 128 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 07 RG 888 plakalı araçta bulunan sürücü Rıza E. ile yolcular Özbekistan uyruklu olduğu belirtilen Samutdinov T. (40), Feyzullaev T. (36) ve Ahmet F. (46) hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Rıza E. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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