Bucak'ta Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir kereste fabrikasında saat 16.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - BURDUR