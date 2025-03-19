İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Bucak'ta Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı

Bucak'ta Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir kereste fabrikasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, saat 16.45 sıralarında başladığı belirtildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesi Çamlıca Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir kereste fabrikasında saat 16.45 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title