Burdur'da gerçeğini aratmayan yangın ve KBRN tatbikatı

Burdur'da gerçeğini aratmayan yangın ve KBRN tatbikatı
Güncelleme:
Bucak'ta düzenlenen yangın ve KBRN tatbikatında, kimyasal madde sızıntısı senaryosu ile 20 personel etkilendi. 22 ekip, 26 araç ve 107 personelin katıldığı tatbikatta yangın kontrol altına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan organize sanayide düzenlenen yangın ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda, Organize Sanayi Bölgesinde, senaryo gereği metal imalat fabrikasının depolama tankları bölümünde, kimyasal madde tanklarından birine mobil taşıma tankerinin çarpması sonucu tankta büyük bir çatlak oluştu, bunun üzerine yangın ve sızıntının meydana geldiği ihbarıyla tatbikat başlatıldı. Fabrikada bulunan 20 personelin etkilendiği tatbikatta ihbarı üzerine bölgeye 22 ekip, 26 araç ve 107 personel sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkan yangına kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimyasal sızıntıya ise AFAD KBRN ekibi müdahalede tarafından müdahale edilirken yaralılar Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR

