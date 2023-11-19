Bucak'ta Kayınpederine Saldırmaya Giden Şahıs Polis Tarafından Engellendi

Burdur'un Bucak ilçesinde kayınpederinin evini av tüfeğiyle basmaya giderken polisin havaya ateş açarak engellediği saldırgan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Karacaören Köyü'nde yaşayan Selman E. (26), 10 gün önce tartışmalarının ardından evden ayrılan eşi Fatmanur E'nin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan kayınpederinin evinde olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine babasının av tüfeğini ve otomobilini alarak kayınpederinin evini basmaya giden Selman E, olayla ilgili ihbar alan polis ve jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.

Otomobili takip eden ekipler, kayınpederinin oturduğu sokağa geldiğinde otomobilden av tüfeğiyle inen saldırganı durdurmak için havaya ateş açtı.

Silahı bırakması için polis ekiplerince ikna edilen Selman E. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen saldırgan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.