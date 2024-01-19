Bucak'ta Kavşakta Kontrolden Çıkan Tır Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Burdur,un Bucak ilçesinde kavşakta kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur- Antalya karayolunda seyir halinde olan Samet Y. idaresindeki 15 PU 588 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında araç içerisinden çıkarılan Samet Y. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR