Bucak'ta Kavga: 1 Ağır Yaralı, 3 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde gençler arasında meydana gelen kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, dün Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyünde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Ç.K. (24), T.V. (20) ve İ.Y. (22) açık alanda alkol alan U.G. (23) ve Ş.G. (29) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K., T.V. ve İ.Y., U.G.'yi darbetti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan U.G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken gözaltına alınan Ç.K., T.V. ve İ.Y. çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
