Bucak'ta Kavga: 1 Ağır Yaralı, 3 Kişi Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olay, dün Bucak ilçesine bağlı Seydiköy köyünde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Ç.K. (24), T.V. (20) ve İ.Y. (22) açık alanda alkol alan U.G. (23) ve Ş.G. (29) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K., T.V. ve İ.Y., U.G.'yi darbetti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan U.G. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. U.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken gözaltına alınan Ç.K., T.V. ve İ.Y. çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURDUR