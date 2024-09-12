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Bucak'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın detaylarına dair bilgiler verildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.54 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Y. (71) idaresindeki 07 SV 883 plakalı Mazda marka kamyonet ile Kamil Ç. (75) idaresindeki 15 PS 663 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kamil Ç. ve kamyonet sürücüsü Ali Y. hafif şekilde yaralanırken otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet A. (62) ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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