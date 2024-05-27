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Bucak'ta Kaçak Telefon ve İmei Klonlama Operasyonu

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Burdur'un Bucak ilçesinde kaçak telefon ve imei klonlama işi yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyon sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirilerek, 1 şahıs tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kaçak telefon ve imei klonlama işi yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyon sonucunda çok sayıda malzeme ele geçirilerek, 1 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren kaçak telefon ve imei klonlama işi yaparak haksız kazanç sağladığı, vergi kaybına neden olduğu ve vatandaşları mağdur ettiği şahısların E.Z, G.Z, O.A.A, ve O.K isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahısların ikamet, işyeri ve araçlarına yönelik yapılan operasyonda; 27 adet çeşitli markalarda kaçak cep telefonu, 52 adet kaçak akıllı saat, 46 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 1 şahıs ise adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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