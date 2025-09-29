Bucak'ta Jandarma Kültürel Mirası Koruyor: 3 El Yapımı Kitap ve Tarihi Eser Ele Geçirildi
Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları'nın korunmasına yönelik yapılan çalışmalarda 3 el yapımı kitap ve 1 tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde jandarma ekiplerinin Kültür ve Tabiat Varlıkları mirasının korunmasına yönelik çalışmaları neticesinde 3 adet el yapımı kitap ve 1 adet muhtelif tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, Kültür ve Tabiat Varlıkları mirasının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede icra edilen operasyonda 3 adet el yapımı kitap, 1 adet muhtelif tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa