Bucak'ta Hurda Araçlarda Değişim Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen "change" operasyonunda hurda araçların motor ve şaselerini çıkarıp başka araca taktığı tespit edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Alparslan Türker Bulvarında M.K.'nın işletmeciliğini yaptığı otokaporta işletmesinde, plakalı ve plakasız bir çok hurda araçtan şüphelenilmesi üzerine ekipler tarafından alınan arama kararı sonrasında 8 Ağustos Perşembe günü operasyon düzenlendi.

Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İşyerinde yapılan operasyonlarda 2 Adet Iveco kamyonet, 1 Adet Iveco çekici, 1 Adet Ford Transit kamyonet, 1 Adet Tofaş Şahin marka otomobilin motor ve şaselerin değiştirilerek change yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine işyeri sahibi M.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlar ise otoparkta muhafaza altına alındı. - BURDUR