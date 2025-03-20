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Bucak'ta Hububat Deposunda Yangın

Bucak'ta Hububat Deposunda Yangın
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Burdur'un Bucak ilçesinde bir hububat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde hububat deposunda çıkan yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Bucak ilçesi Oğuzhan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Davut S.'ye ait hububat deposu olarak kullanılan iş yerinde, odun ve lastiklerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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