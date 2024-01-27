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Bucak'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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Burdur'un Bucak ilçesinde Hafize Kılınç'a ait olan ve oğlu Nejdet Kılınç'ın yaşadığı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülse de ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bucak ilçesi Ürkütlü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hafize Kılınç'a ait olan ve oğlu Nejdet Kılınç'ın yaşadığı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ürkütlü İtfaiye Burdur Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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