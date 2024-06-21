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Bucak'ta çıkan yangında bin adet saman balyası kül oldu

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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde bir tarlada başlayan yangın, bir evin ahırına ve saman balyalarına sıçradı. Yangında bin adet saman balyası kül oldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde tarlada başlayan yangının bir evin ahırına ve saman balyalarına sıçraması sonucu bin adet saman balyası kül oldu.

Yangın, Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ü.'ye ait evin yakınındaki tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile alevler A.Ü.'nün ahırına ve ahırın kenarında bulunan saman balyalarına sıçradı. Yangını görenler ahırda bulunan hayvanları tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık bin adet saman balyası, ahır, traktör römorku, küçük iş makineleri ve arı kovanları kül oldu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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