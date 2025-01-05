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Bucak'ta Çamaşır Makinesinden Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi

Bucak'ta Çamaşır Makinesinden Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi
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Bucak ilçesinde bir evde çamaşır makinesinin neden olduğu yangında iki kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bucak ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2890. Sokak'ta bulunan Emrullah T.'ye ait evde çamaşır makinesinden yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşlar tarafından söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dumandan etkilenen Şaban B.G. ve Mevlüt Y.'ye ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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