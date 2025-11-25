Bucak'ta Çalılık Alanda Yangın Çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde gece saatlerinde arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Taşyayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bulunan çalılık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR