Bucak'ta Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Burdur'un Bucak ilçesi İncirhan Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan bir arazide yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR