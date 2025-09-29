Haberler

Bucak'ta Aile İçi Şiddet İhbarında Koca Tutuklandı

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde, aile içi şiddet ihbarını değerlendiren polis ekiplerine saldıran koca A.İ. tutuklandı. Olayda eşi F.İ. de fiziksel mukavemette bulunarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1575 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. (38) ve F.İ. (33) çiftinin evde kavga etmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin apartmana girdiği sırada 1.55 promil alkollü olan koca A.İ. polise tekme attı. Bunu sırada eşi F.İ. ise polis ekiplerine fiziksel mukavemette bulundu. Polisler tarafından çift etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece koca A.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi F.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
