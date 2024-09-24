Üye Girişi
Haberler

Bucak'ta Aile Husumeti Cinayetle Sonuçlandı

Bucak'ta Aile Husumeti Cinayetle Sonuçlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde halasının oğlunu av tüfeğiyle öldüren Onur A. ve eşi tutuklandı. Olay, aralarındaki husumet sebebiyle gerçekleşti.

Burdur'un Bucak ilçesinde halasının oğlunu, kullandığı aracın önünü kesip tüfekle öldüren şahıs ile eşi tutuklandı.

Olay, 22 Eylül Pazar günü saat 20.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana gelmişti. Yıldırım Caddesi 811 Sokak kavşağında aralarında husumet bulunan halasının oğlu Beytullah Soylu'nun (24), geçeceğini bildiği kavşakta bekleyen Onur A. (23) otomobiliyle geçen kuzeninin önünü keserek av tüfeğiyle araca ateş açtı. Seyir halindeki otomobilin direksiyonunda göğsünden vurulan ve bilincini kaybederken yokuş aşağı giden otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Beytullah Soylu, kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından kaçan Onur A. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suç aleti tüfek ile birlikte harabe bir evde saklanırken yakalandı. Olayla ilgili olarak yapılan soruşturmada suç delillerinin gizlenmesi ve Onur A.'nın saklanmasına yardım ettiği belirlenen babası Y. A. (47), eşi Şerife A.(20), arkadaşları B.T. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şahıslardan Onur A. ve eşi Şerife A. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanırken babası Y.A., arkadaşları B.T. ve E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarındaki husumetten dolayı öldürmüş

Onur A. emniyetteki ifadesinde halasının oğlu Beytullah Soylu ile aralarında ailecek husumet bulunduğunu, bir kaç kez kavga ettiklerini, birbirlerini sürekli tehdit ettiklerini, bu yüzden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Tutuklanan Onur A. ve eşi Şerife A., Burdur E. Tipi kapalı cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Cinayet 3-sayfa burdur Bucak

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Yanında değil karşısında durun

ABD'ye çok net mesaj: Yanında değil karşısında durun

 Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor

İntihar kapsülü alarmı: İçine giren birkaç dakika içinde ölüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Panathinaikos CANLI izle! Galatasaray Panathinaikos basket kaç kaç, kim yendi? S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD ALAVES) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 24 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? Real Madrid Alaves maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Alaves maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Real Madrid Alaves maçı hangi kanalda? Real Madrid Alaves maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Walsall Leicester City maçı CANLI izle! Walsall Leicester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Chelsea Barrow maçı CANLI izle! Chelsea Barrow maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atalanta Como maçı CANLI izle! Atalanta Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Fenerbahçe Beko Bursaspor hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim yendi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });