Bucak'ta Ahır Yangını Evde Yangına Sebep Oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde ahırda çıkan yangın eve sıçradı. Yangında 3'ü çocuk 6 kişi dumandan etkilenirken, ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bucak ilçesi Susuz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülsüm A.'ya ait evin ahırında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri ahırdaki hayvanları dışarı çıkarırken, alevler evin çatısı ve bir odasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahır ve evin çatısı ile bir odası yanarak zarar görürken dumandan etkilenen Gülsüm A., oğlu, gelini ve 3 torunu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR