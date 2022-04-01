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Buça Rus ordusundan temizlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Buça Rus ordusundan temizlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça şehrinin Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, şehrin Rus ordusundan temizlendiğini açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça şehrinin Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk, şehrin Rus ordusundan temizlendiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 37. güne girerken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça şehri Rus askerlerinden temizlendi. Buça Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk yaptığı açıklamada, "Kıymetli arkadaşlar ve saygıdeğer Buça halkı, 31 Mart şehrimizin tarih sayfalarına Rus işgalcilerden ordumuzla kurtulduğumuz gün olarak girecek. Mutlu bir gün. Bu ordumuzun büyük bir zaferidir. Ukrayna genelinde zafer olması için elimizden geleni yapacağız. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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