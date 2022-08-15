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Bu sefer brandanın üzerine atlamadı... 15'inci kattan atlayıp intihar etti

Bu sefer brandanın üzerine atlamadı.

Bu sefer brandanın üzerine atlamadı... 15'inci kattan atlayıp intihar etti

Üst geçitten brandaya atlayıp polisten özür dileyen genç, iki gün sonra 15'nci kattan atlayıp intihar etti

ANTALYA - Antalya'da alçıdaki kırık ayağıyla yaya üst geçidine çıkarak itfaiye ekiplerinin açtığı şişme brandaya atladıktan sonra polisten özür dileyen genç, olaydan iki gün sonrası 15 katlı bir binadan atlayıp intihar etti.

Geçtiğimiz cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidine sağ bacağı alçıda çıkan Coşkun D. (27), intihar teşebbüsünde bulunmuş, ardından itfaiye ekiplerinin açtığı şişme brandaya atlamıştı. Hafif yaralanan Coşkun D, yanına gelen polis memuruna, "Sana atlamayacağım diye söz verdim ama atlamak zorunda kaldım. Kusura bakma, hakkını helal et" dedikten sonra sağlık ekiplerince tedavi için hastaneye götürülmüştü.

Bu sefer 15'inci kattan atladı

Bugün saat 10.30 sıralarında ise Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bir sitedeki 15 katlı apartmanın çatısına çıkan Coşkun D., iddiaya göre kendini boşluğa bıraktı. Coşkun D.'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Coşkun D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Coşkun D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen gencin ölümüne ilişkin başlattığı araştırma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Muratpaşa İtfaiye Antalya 3. Sayfa Haberler

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