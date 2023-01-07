Bu mahallenin başı sahte adres kullanarak vatandaşları dolandıran satıcılarla dertte

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Eskibağlar Mahallesi'nin başı sahte adres kullanarak vatandaşları dolandıran satıcılarla dertte. 2 yıldır bu sorunu yaşadıklarını ve mağdurların sürekli kendisini arayarak yakındığını dile getiren muhtar Musa Gündüz, "Dolandırıcılarla görüştüm pişkin pişkin bana mahallemi öğretmeye çalışılıyorlar" dedi.

Gümüşhane'nin en eski mahallelerinden birisi olan Eskibağlar Mahallesi son 2 yıldır dolandırıcıların hedefinde. Alışveriş sitelerini bire bir kopyalayarak beyaz eşya satış sitesi kuran dolandırıcılar ilk olarak piyasanın çok altında bir fiyatlandırmayla mağdurları ağlarına düşürüyor. Daha sonra site içerisinde yine kendi yazdıkları olumlu değerlendirmelerle vatandaşların güvenini kazanan dolandırıcılar depolarının Gümüşhane'nin Eskibağlar Mahallesi'nde bulunduğunu söyleyerek ödemelerin belirttikleri hesap numarasına havale yoluyla gönderilmesini istiyor. Ödeme gerçekleştirildikten sonra siparişleri eline ulaşmayan vatandaşlar ise çareyi mahalle muhtarı Musa Gündüz'ü aramakta buluyor.

Son 2-3 günlük süreçte kendisini 100'e yakın dolandırıcılık mağdurunun aradığını söyleyen Eskibağlar Mahallesi muhtarı Musa Gündüz mahallelerinde böyle bir firma olmadığını söyleyerek vatandaşları uyardı.

Öte yandan muhtar röportaj verdiği sırada belirtilen adrese gelen bir vatandaş ise muhtarın uyarısıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

"Dolandırıcılar muhtar olduğum halde bana mahallemi öğretmeye çalışıyor"

Mahallesinin adresi verilerek yaklaşık 2 yıldır vatandaşların dolandırıldığını söyleyen Eskibağlar Mahallesi Muhtarı Musa Gündüz, "Bu durumdan yaklaşık 2 sene önce haberimiz oldu. Bir beyaz eşya firmasının satışı olduğu ile ilgili telefonlar geldi bize biz de araştırdık ve böyle bir şey olmadığını öğrendik. Olmayan bir sokağın adı verilerek başladılar. Bir süre devam ettikten sonra bunlar kesildi. Daha sonra başka bir firma adı altında tekrar başladı. Yaklaşık 3 firma dere sokakta değiştirildi. Son 2-3 gündür aynı olay mahallemizde bulunan Kömürcüoğlu sokakta başladı başka bir firma adı altında. İnsanlarımız araştırıyor arıyor bizi arıyorlar biz ise onları uyarıyoruz. Fakat bir de paralarını kaptırıp sonra arayıp bize ağlayan vatandaşlarımız da var. Ben kendim de yazıştım bu dolandırıcılarla, ben saç kurutma makinesi almak istiyorum dedim. Ben Gümüşhane'deyim yeriniz nerede dedim. Biraz sonra tekrar yazdım ve ben oradayım, nerede deponuz alayım dedim. Sonra beni neden kandırıyorsunuz hayatınızda Gümüşhane'ye hiç geldiniz mi ben buranın muhtarıyım dedim. Yerleşim yeri olmayan yerde sizin eviniz nasıl olur gibisinden bir de bana tepki gösterdiler. Muhtar olduğum halde bana yer öğretmeye çalışıyor" dedi.

"Ürünlerin fiyatı yarı yarıya"

Dolandırıcılık için hazırlanan sitede ürünlerin fiyatının piyasaya göre yarı yarıya daha ucuz olduğunu ve vatandaşların bu nedenle dolandırıcıların ağına düştüğünü söyleyen muhtar Musa Gündüz, "Açtıkları internet sitelerinde kendileri olumlu yorumlar paylaşmış. 24 saat içinde hızlı bir şekilde ürünüm sorunsuz bir şekilde geldi diyor. Düşünün ki 24 saat içerisinde ülkenin herhangi bir yerine Gümüşhane'den ürün gitme şansı yok, kargo bile 2-3 gün içerisinde gidiyor. Sitede canlı destek sekmesi var, ben yazdım oraya. Şu ana kadar gelen bir cevap yok neyi bekliyorsa artık, demek ki yoğunluğu var. Ürünlerin fiyatı ise yarı yarıya" ifadelerini kullandı.

"İnsanlarımız böyle sitelerde ucuz ürünler gördüğü zaman arasın sorsunlar"

Vatandaşlara dolandırılmamaları için uyarılarda da bulunan muhtar Gündüz, "Emniyet ve jandarmanın bu konuda bilgileri var geliyorlar biz de onlara bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Ağrı'dan, Adana'dan, İstanbul'dan, Denizli'den ve daha birçok yerden bizi arayan vatandaşlarımıza CİMER üzerinden şikayetçi olmalarını söylüyoruz, yakalanırsalar paranızı belki paranızı alabilirsiniz diyoruz. Son 3 günde yaklaşık 100 vatandaş beni aradı, kimisi ağlıyor parasını kaptırmış kimisi Allah razı olsun muhtarım diyor. Dua eden de var ağlayan da. Ben bunu 2 yıldır yaşıyorum ama son 2-3 gündür aramalarda artış oldu. Bir kadın aradı eşimden habersiz 6 bin TL yatırdım şu takımı aldım şimdi gelmeyecek mi dedi. Gelmeyecek ablacığım dediğimiz zaman da insanlarımız ağlamaya başlıyor. Bu da insanlarımız açısından zor. Lütfen bu şekilde internet sitelerini gördüğünüzde, illerimizin muhtarlarını arasınlar sorsunlar. Bu şimdi Gümüşhane'de başka zamanlarda başka şehirlerde olabilir. İnsanlarımız böyle sitelerde ucuz ürünler gördüğü zaman arasın sorsunlar" diye konuştu.

"Arkadaşım şu anda kurtuldu"

İstanbul'da yaşayan bir arkadaşının ricası üzerine deponun adresini kontrol etmeye gelen İsrafil Atalay, "İstanbul'da bir arkadaş burada çok uyguna bir beyaz eşya satın almak için bu adresi tespit etmiş. Görüşmüşler, yollarız demişler. O da beni aradı Gümüşhaneli olmam sebebiyle, kontrol etmeye geldim böyle bir yer var mı yok mu diye ama muhtarımız burada böyle bir yer olmadığını söyledi. Arkadaşı arayayım da dolandırıcılığa maruz kalmasın. Arkadaşım parayı yatırmadı beni bekliyordu arkadaşım şu anda kurtuldu, şimdi haber vereceğim" dedi. - GÜMÜŞHANE