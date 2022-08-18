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Bu kez hamama giren zehirlendi

Bu kez hamama giren zehirlendi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir hamamda, kadınlar bölümündeki 7 kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir hamamda, kadınlar bölümündeki 7 kişi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamama gelen bazı müşteriler fenalaşınca, hamam yetkilileri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan ve kokudan rahatsızlanan 10 vatandaş olduğu tespit edildi. 3 kişiye ayakta tedavi uygulanırken 7 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Kötü kokunun sokağa sirayet etmesiyle de sokak tahliye edildi. Bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, kimyasal konusunda uzman itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Kadıköy Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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