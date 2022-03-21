Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu ele geçirildiELAZIĞ Elazığ'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda salça kutusu ve zeytin tenekelerine gizlenmiş vaziyette 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu ele geçirildi

ELAZIĞ Elazığ'da jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramalarda salça kutusu ve zeytin tenekelerine gizlenmiş vaziyette 17 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yolcu olarak bulunduğu araç Jandarma ekiplerince takibe alındı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada şüphelinin salça kutusu ve zeytin tenekelerine sakladığı 17 Kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu ele geçirildi

Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu ele geçirildi

Salça kutusu ve zeytin tenekelerinde uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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