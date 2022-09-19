Son Dakika | Bisikletleri söküp çaldılar...Hırsızlık anları kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi: Bisikletleri söküp çaldılar. Bisikletleri söküp çaldılar...Hırsızlık anları kamerada KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediyeye ait park halindeki bisikletler yerinden sökülerek çalındı. Yapılan hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Seka Park'ta meydana geldi. İki şahıs, belediyeye ait bisikletleri çaldı. Park yerinde kilitli olan bisikletleri yerinden söken şahıslar, amaçlarına ulaşınca bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şahsın, kilitli haldeki bisikletleri zorlayarak aldıkları görülüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ardacan Uzun 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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