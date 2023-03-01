Bu da oyuncak bebekli dilenci 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, kundağa sarılı bez oyuncak ile dilencilik yapan kadın, polis ekiplerine teslim edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, kundağa sarılı bez oyuncak ile dilencilik yapan kadın, polis ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve araç sürücülerinden gelen şikayetler üzerine Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta dilenen kadının kucağında tuttuğu bebek, oyuncak çıktı. Özellikle ışıklı kavşakları mesken tutan, kaldırımlarda kundağa sarılı bir bebekle vatandaşlardan para dilenen kadını yakalayan zabıta ekipleri kundağı açtırınca, çevredeki vatandaşlar büyük şok yaşadı. Kundağı açmamak için direnen ve bez oyuncakla dilendiği tespit edilen kadın hakkında, polis ekipleri nezaretinde Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Zabıta Çorlu 3. Sayfa Haberler

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