Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı 3. Sayfa Haberleri Bilecik'te kontrolden çıkarak su kanalına giren otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bilecik'te kontrolden çıkarak su kanalına giren otomobilde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Alınan bilgiye göre, Bilecik'te İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki 11 EL 883 plakalı otomobil sürücü, Akasya Altı mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan su kanalına girdi. Meydana gelen kaza kullanılmaz hale gelirken, şans eseri ölen veya yaralan olmadı. Kaza nedeniyle İstasyon mahallesi istikametine yol tek şeritten verilirken kazalı aracın olay yerinden çekilmesi sonrası yol normale döndü. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik su 3. Sayfa Haberler

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