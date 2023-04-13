Bu araçlardan sağ çıktılar

Samsun'da meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü 2 ayrı trafik kazasını sürücüler yara almadan atlatıldı.

Samsun'da meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü 2 ayrı trafik kazasını sürücüler yara almadan atlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, Ertuğrul Tek'in kullandığı 06 BCP 953 plakalı otomobil, Kelikler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı sürücü yara almadan atlattı.

19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da Sinop istikametine seyir halinde olan Kutluhan Muşlu yönetimindeki 34 DZZ 794 plakalı otomobil ilçe çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bahçe bariyerlerine çarptı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. - SAMSUN