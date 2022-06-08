Bu acıya yürek dayanmaz: Annesi bayıldı, dayısı mezarına uzanıp katile öfke kustu - Haberler

Denizli'de kocası tarafından 5 el ateş edilerek öldürülen 18 yaşındaki genç annenin cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Yaşadığı acıyla bayılan anne ve yeğeninin mezarına uzanan dayının feryatları yürekleri burkarken, İrem'den ise geriye gülümsediği ve bebeği Hazal ile çekilmiş görüntüleri kaldı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü. Geçtiğimiz ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra cumhuriyet savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren'in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

"Daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular"

Katil zanlısının arandığı olayın ardından otopsi işlemleri tamamlanan İrem Evren için Kayıhan Mezarlığı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı kılındığı esnada anne Hanım Gököz bayılarak yere yığılırken, dayı Mehmet Çetindalan ise gözyaşlarına hakim olamadı. Az sayıda katılımın gerçekleştiği törende namazın ardından İrem Evren'in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Tam o esnada mezara yatan dayı Çetindalan, yeğeninin mezarına uzanarak, "Kanun bırakırsa yakasını ben bırakmam, onlardan 5 kişinin canını alırım, öldürürüm onları. Onları gömerim" şeklinde intikam yemini etti.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için acılı ailenin ikameti ve cenaze töreni boyunca önlem alan güvenlik güçleri, İrem'in öfkeli yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen acısı ve öfkesi bitmeyen annenin, "Daha bir çiçekti, çiçeğimi soldurdular" sözleri boğazları düğümledi.

İrem'den geriye bebeğiyle çektiği görüntüler kaldı

18 yaşındaki İrem'den geriye ise, sosyal medya hesabından ailesine gönderdiği gülümsediği videoları ve bebeği Hazal ile çektiği görüntüler kaldı. Bebeğiyle doyasıya vakit geçiren İrem'in geriye kalan son görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa