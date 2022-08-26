Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brüksel'de minibüs kafede oturanlara çarptı: 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Brüksel'de minibüs kafede oturanlara çarptı: 6 yaralı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir minibüsün kafede oturan müşterilere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir minibüsün kafede oturan müşterilere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Rue Neuve caddesinde bir minibüs kafede oturan müşterilere çarptı. Yerel saatle 13.00 sıralarında meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Brüksel itfaiye teşkilatında görevli Walter Derieuw, yaralıların hastaneye sevk edilmediğini duyurdu. Olay yerine gelen polis, aracıyla kaçan şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Bölgeye helikopter ve acil durum ekipleri konuşlandırıldı. Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden kazanın ardından yaptığı açıklamada güvenlik güçleri ile yakın temas halinde bulunduklarını söyleyerek, "Durum yakından takip ediliyor. Acil durum ekiplerine çabalarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Belçika Brüksel 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title