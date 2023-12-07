Brezilya, Venezuela'nın Guyana'nın petrol zengini bölgesine asker konuşlandırdı

Brezilya, Venezuela'nın Guyana'nın petrol zengini bölgesini topraklarına katma kararını açıklaması üzerine sınıra asker konuşlandırdığını duyurdu. Venezuela'nın Guyana'nın petrol zengini bölgesi Essequibo'yu topraklarına dahil etmek için yaptığı referandum bölgede gerilimi arttırdı.

Brezilya, Venezuela'nın Guyana'nın petrol zengini bölgesini topraklarına katma kararını açıklaması üzerine sınıra asker konuşlandırdığını duyurdu.

Venezuela'nın Guyana'nın petrol zengini bölgesi Essequibo'yu topraklarına dahil etmek için yaptığı referandum bölgede gerilimi arttırdı. Brezilya, Venezuela'daki referandumdan evet oyu çıkmasının ardından ülke ile olan sınırına asker konuşlandırdığını açıkladı. Brezilya ordusu tarafından yapılan açıklamada, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki asker sayısının arttırıldığı ve bölgeye zırhlı araçlar gönderildiği belirtildi.

Venezuela'da Pazar günü seçmenlerin yüzde 95'i Essequibo bölgesinin topraklara katılması hakkındaki referandumda "evet" oyu kullanmıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Salı günü meclis toplantısında, tartışmalı bölgenin de yer aldığı Venezuela'nın yeni haritasını göstermiş ve bölgede yaşayanlara Venezuela vatandaşlığı verileceğini ifade etmişti. Haritanın ülkedeki tüm okullara ve kamu binalarına dağıtılacağını belirten Maduro, ayrıca bölgenin savunması için bir yüksek komisyon kurulması konusunda kararname imzalamıştı.

Maduro, devlet petrol şirketinden ise bölgede çalışma yapılması için lisans çıkarılmasını talep etmişti.

Guyana ise Venezuela'nın adımlarını "varoluşsal bir tehdit" ve ilhak olarak nitelendirmişti.

Venezuela 19. yüzyıldan bu yana tartışmalı bölge olan Essequibo üzerindeki iddialarını son yıllarda denizde petrol ve gaz rezervlerinin keşfedilmesinin ardından yeniden gündeme getirmişti. - BRASILIA