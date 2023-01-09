Brezilya Devlet Başkanı Lula, Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre'yi basması üzerine başkente federal müdahale kararı aldı

Brezilya'da Pazar günü eski Başkan Jair Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre binasını, Federal Yüksek Mahkeme genel kurulunu ve Planalto Sarayı'nı işgal ederek çevreye zarar vermesi sonrası Başkan Luis Inacio Lula da Silva başkent Brasilia'ya federal müdahale kararı aldıklarını açıkladı.

Brezilya'da Pazar günü eski Başkan Jair Bolsonaro destekçilerinin Ulusal Kongre binasını, Federal Yüksek Mahkeme genel kurulunu ve Planalto Sarayı'nı işgal ederek çevreye zarar vermesi sonrası Başkan Luis Inacio Lula da Silva başkent Brasilia'ya federal müdahale kararı aldıklarını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın basına yaptığı açıklamada, kamu düzeninin ciddi şekilde zarar görmesi sebebiyle bir kararname yayınlayarak 8 Ocak 2023 Pazar gününden 31 Ocak 2023 tarihine kadar başkent Brasilia yerel hükümetinin federal hükümetin kontrolü altına alındığını söyledi.

Sorumlular cezalandırılacak

Başkan Lula açıklamasında ayrıca olaylardan sorumlu olanların tespit edilerek cezalandırılacağını ifade ederken "Demokrasi insanların kurumlara saygı duymasını gerektirir. Bugün başkente gidenleri kimin finanse ettiğini öğreneceğiz ve hepsi kanun önünde hesap verecek." dedi.

Başkan Lula imzalı kararnamede başkentin geçici hükümetinin başına Brezilya Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Cappelli getirildiği ve Devlet Başkanına bağlı olarak hizmet edeceği bildiriliyor.

Başkent Güvenlik Bakanı görevden alındı

Başkent Valisi Ibaneis Rocha, gerçekleşen olaylarda sorumluluğu bulunduğu sebebiyle Başkent Brasili Güvenlik Bakanı Anderson Torres'in görevden alındığını duyurdu. Torres'in eski Başkan Jair Bolsonaro ile birlikte ABD'de bulunduğu bildirilirken, olaylar sırasında görgü tanıkları başkent yönetimindeki polislerin baskına müdahalede bulunmadıklarını ve bazı polislerin fotoğraf çektiğini ifade etmişti.

Dünyanın farklı yerlerinden Lula'ya destek

Brezilya tarihinde ilk kez yaşanan kongre baskınının ardından dünyadaki birçok ülke yöneticileri Devlet Başkanı Lula'ya destek mesajlarını gönderdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, demokratik kurumlara yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtirken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise ülkesnin Brezilya demokrasisine desteğini sunarken Başkan Biden'ın durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise Lula'nın yalnız olmadığını, Meksika ve tüm dünyadaki ilerici güçlerin desteğine sahip olduğunu ifade ederken, Avrupa Birliği Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Amerikan Devletleri Örgütü Genel Sekreteri Luis Almargo, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Makron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, İngiltere'nin Brezilya Büyükelçisi Stephanie Al-Qaq ile Uruguay Dışişleri Bakanlığı, Bolivya Dışişleri Bakanlığı ve Peru Dışişleri Bakanlığı, yapılan şiddet eylemine tepki göstererek Brezilya yönetimine desteklerini sundu.

Bolsonaro destekçileri seçim sonuçlarını kabul etmiyor

Brezilya'da yapılan son seçimlerde Lula oyların yüzde 50,9'unu alarak başkan seçilirken, yüzde 49,1 oy alarak çok az bir farkla seçimi kaybeden eski Başkan Jair Bolsonaro yanlıları seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek yenilgiyi kabul etmiyor. - BRASILIA