Brezilya'da Yılbaşı Ağacı Kurulumu Sırasında Facia: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Manaus'ta yılbaşı ağacı taşıyan vincin devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi. Olay anı amatör kameraya yansıdı.
Brezilya'nın Manaus kentinde yılbaşı ağacı kurulumu sırasında vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Brezilya'nın Amazonas eyaletinin merkezi Manaus kentinde yılbaşı hazırlıkları faciayla sonuçlandı. Kentteki bir caddeye yerleştirmek üzere yılbaşı ağacını taşıyan vinç devrildi. Montaj yapmak üzere ağacın üzerinde bulunan işçi hayatını kaybetti. Vinçteki işçi ise son anda dışarı çıkarak kazadan kurtulmayı başardı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BRASILIA
