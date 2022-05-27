Brezilya'da polis gözaltına aldığı adamı gaz bombasıyla öldürdü - Haberler

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Brezilya'da polis gözaltına aldığı adamı gaz bombasıyla öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Brezilya'da polis gözaltına aldığı adamı gaz bombasıyla öldürdü

Brezilya'da polisin gözaltına alıp gaz bombası attığı bagaja kilitlediği siyahi hayatını kaybetti.

Brezilya'da polisin gözaltına alıp gaz bombası attığı bagaja kilitlediği siyahi hayatını kaybetti.

Brezilya'da ırkçı saldırılar devam ediyor. Umbauba kentinde iki polis memuru, yolda motosikletli siyahi bir adamı durdurdu. Polisler, kendilerine itirazda bulunan 38 yaşındaki Genivaldo de Jesus Santos'u aracın bagajına kilitledi. Bagajın içine gaz bombası da atan polis, adamın boğularak ölmesine neden oldu. Olayın ardından görüntülerin yayılması üzerine çok sayıda insan kentte bir araya gelerek, ırkçı saldırıları kınadı.

Eyalet yetkilileri, yapılan otopside Santos'un solunum yetmezliğinden kaynaklı olarak öldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Federal otoyol polisi ise, Santos'un olay sırasında direndiğini ve memurların düşük etkili immobilizasyon teknikleri kullanmasına yol açtığını bildirdi. İki polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı. - RIO DE JANEIRO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru Brezilya Polis Haberler

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