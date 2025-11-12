Haberler

Brezilya'da COP30 Zirvesi'nde İklim Protestoları Çatışmaya Dönüştü

Güncelleme:
Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen COP30'da iklim değişikliği ve ormanların korunması talebiyle toplanan eylemciler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada iki güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Brezliya'nın Belem kentindeki COP30'da iklim değişikliği ve ormanların korunmamasını protesto eden eylemciler ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan çatışmada 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Brezilya'nın Belem kentinde aralarında yerlilerin de bulunduğu yüzlerce eylemci, iklim değişikliği ve ormanların korunmamasını protesto etmek için bir araya geldi. Yerel kıyafetler de giymiş olan protestocular, Belem'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nın (COP30) zirve alanına geldi. "Topraklarımız satılık değildir" yazılı pankartlar ve bayraklar taşıyan, toprak haklarına ilişkin taleplerini vurgulayan öfkeli kalabalık, daha sonra zirve alanının ana girişinde bulunan barikatları aşarak güvenlik görevlileri ile çatıştı. BM tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasında yaşanan çatışmada 2 güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı ve etkinlik alanında küçük çaplı hasar oluştuğu belirtilerek, "BM ve Brezilyalı güvenlik görevlileri bütün güvenlik protokolleri kapsamında bölgenin korunma altına alınması için çeşitli önlemler aldı" ifadeleri kullanıldı. Bir güvenlik görevlisi yaşananların ardından yaptığı açıklamada, kalabalıktan fırlatılan yabancı bir maddenin başına isabet ettiğini belirtti.

Kalabalıktaki bir protestocu ise, "Parayı yiyemeyiz. Topraklarımızın tarım ticaretinden, petrol keşif çalışmalarından, yasa dışı madencilik ve ormancılık çalışmalarından arınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Protestocular, çatışmadan kısa bir süre dağılırken protestocuların zorla girmeye çalıştığı ana girişin tamir çalışmaları için kapatıldığı ve sabah saatlerinde yeniden açılacağı belirtildi. - BELEM

