Son dakika gündem: Brezilya'da çetelere polis operasyonu: 19 ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde polisin suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da gecekondu mahalleleri olarak bilinen favelalar yine polis operasyonuyla gündeme geldi. Rio de Janeiro şehrinde 400 ağır silahlı askeri polis, Alemao favelasına baskın gerçekleştirdi. Saatlerce süren operasyonda binlerce kişi evlerinde mahsur kalırken, çıkan çatışmada 16'sı çete üyesi, 2'si polis, 1'i mahalle sakini olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Operasyonla diğer gecekondu mahallelerine baskın gerçekleştirmeyi planlayan suçluların yakalanmasının hedeflendiği belirtildi. Çete üyelerinden bazılarının askeri polise benzer üniformalar giydiği, bu nedenle tespit edilmelerinin zorlaştırdığı aktarıldı.

GECEKONDU MAHALLERİNE POLİS OPERASYONU ELEŞTİRİLİYOR

Brezilya'daki insan hakları grupları aşırı kalabalık, düşük gelirli topluluklardaki polis operasyonlarını, çetelerin gücünün kırılmadan mahalle sakinlerinin hayatlarını riske attıklarını belirtilerek eleştiriyor. Mayıs ayında Vila Cruzeiro favelasındaki polis operasyonunda aralarında mahalle sakini 1 kadının da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa