Brandanın altına saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Marmaris ilçesi girişine kurulan kontrol noktasında bir minibüs içinde branda altına saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalanırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesi girişine kurulan kontrol noktasında bir minibüs içinde branda altına saklanmış 4 düzensiz göçmen yakalanırken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Olay dün gece saatlerinde Marmaris ilçe girişinde kurulan kontrol noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolleri sırasında durdurdukları minibüs sürücüsünün hareketlerinden şüphelenerek araçta arama yapan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri brandanın altına saklanmış 4 düzensiz göçmeni yakaladı. 22 yaşındaki minibüs sürücüsü Y.T gözaltına alınarak emniyete götürülürken, 4 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

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