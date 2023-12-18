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BP, Yemen'deki saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'deki petrol sevkiyatını durdurdu

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İngiltere merkezli gaz ve petrol şirketi BP, Yemen'deki Husilerin ticaret gemilerine saldırılarının ardından Kızıldeniz'deki tüm petrol sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. Şirket, güvenlik durumunun kötüleşmesi ve çalışanların güvenliğinin öncelikli olması nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

İngiltere merkezli gaz ve petrol şirketi Bp, Yemen'deki Husilerin ticaret gemilerine saldırılarının ardından Kızıldeniz'deki tüm petrol sevkiyatını durdurduğunu açıkladı.

Yemendeki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki ticaret gemilerini vurmasının ardından şirketler bölgeye sevkiyatlarını bir bir askıya almaya devam ediyor. İngiltere merkezli gaz ve petrol şirketi BP tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm petrol sevkiyatının durdurulduğu belirtildi. BP açıklamasında, alınan kararın nedeni "Husilerin İsrail'e gittiğine inandığı tüm gemileri hedef almasının ardından bölgede kötüleşen güvenlik durumu" olarak gösterilirken, "BP'nin önceliği, personelimizin ve çalışanlarımızın güvenliğidir" ifadeleri kullanıldı.

Yemendeki İran destekli Husiler, geçen hafta 2 ticaret gemisini vurmuş, Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk gibi taşımacılık şirketleri Kızıldeniz'deki sevkiyatlarını durdurmuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yemen İran BP Güvenlik Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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