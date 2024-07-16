Bozüyük'te yapılan denetimlerde 22 araç sürücüsüne toplam 186 bin 388 TL para cezası uygulandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan denetimlerde 22 araç sürücüsüne toplam 186 bin 388 TL para cezası uygulandı.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 105 araç ve sürücü denetlendi. Toplamda 22 araç sürücüsüne 186 bin 388 TL trafik idari para cezası uygulandı. 3 araç trafikten men edildi ve 6 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - BİLECİK