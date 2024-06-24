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Bozüyük'te Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli vatandaşın eşini ihbar etmesi üzerine yakalandı. Yapılan aramada 10 kök kenevir bitkisi ve 2,39 gram kenevir bitki tohumu ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheli vatandaşın eşini ihbar etmesi üzerine yakalandı.

Bozüyük İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne giderek 'Kasten Yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından mağdur olan vatandaş, eşinin evde uyuşturucu madde yetiştirdiğini ve kullandığını beyan etti. Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan ikamet aramasında; 10 kök kenevir bitkisi, 2,39 gram kenevir bitki tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında; 'Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kenevir Bilecik Bozüyük 3.Sayfa Güncel Haberler

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