Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan sokak çalışmaları sırasında yakalanan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kenevir ekme suçuyla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sokak çalışmalarında yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekme Suçu' maddeleri gereğince yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK