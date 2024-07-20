Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelinin Üzerinde Bonzai Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde 6,32 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 6,32 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK