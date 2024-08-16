Bozüyük'te Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakanladı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince şüphelinin Bursa ilinden Bilecik'e uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Ardından ekiplerce yapılan operasyonda şüpheli yakalanarak üzerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

Şüpheli hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK